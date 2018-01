Tremenda actuación de Amaia que la convierte en virtual ganadora de 'OT 2017' Amaia durante su intevención en la novena gala de 'OT 2017'. / TVE Su interpretación de la canción 'Shake it out', de Florence and The Machine, hizo que toco el jurado se levantara de sus asientos EL NORTE Miércoles, 3 enero 2018, 19:32

La interpretación que hizo Amaia del tema 'Shake it out', de Florence y The Machine, la han convertido, un mes antes de que llegue el desenlace final de 'OT 2017', en la virtual ganadora del concurso.

Al concluir de interpretar la canción el público no cesaba de gritar: «Ganadora, ganadora y ganadora».

Su espectacular actuación provocó que todos los miembros del jurado se levantaran de sus asientos y se llevara el aplauso unánime del público. Mónica Naranjo le decía: «Has estado apoteósica, sublime, exquisita. La rehostia».

Esta explosión de júbilo ha tenido su continuación en las redes sociales donde la navarra no ha dejado de recibir elogios, según recoge Ecoteuve.