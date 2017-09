El tórrido beso de Bella Thorne y Tana Mongeau El famoso beso de Bella Thorne y Tana Mongeau. / Instagram La cantante ha querido mostrar a sus seguidores en las redes sociales cómo fue su encuentro con la youtuber EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 14:13

La youtuber Tana Mongeau y Bella Thorne, la ex chica Disney, no olvidarán fácilmente su primera cita, a raíz de las fotografías surgidas de ese encuentro y que se han compartido en las redes sociales.

En la intantánea se puede ver a las dos dándose un beso. Thorne publicó la foto en Twitter y la tituló: 'Los sueños se hacen realidad chicos', mientras que Mongeau hizo lo propio en Instagram y tituló con un recurrente 'Miaaaaa'. La actriz de 'Just Call' usó la plataforma Snapchat para explicar a sus seguidores las sensaciones que había vivido. En el vídeo aparece agarrando a su nueva amiga por los pechos, según recuerda 'Bekia'.

En la grabación se la puede ver con unas orejitas de gato y unos ojos muy pintados. Esta no es la primera vez que protagoniza una polémica fotografía. Ya el pasado 16 de agosto, al bajar de su coche para entrar en una discoteca de Los Ángeles, su top se movió de sitio, dejando al descubierto sus partes íntimas. Bella Thorne no llevaba sujetador, algo que no dejaron pasar de largo los paparazzi.