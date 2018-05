Tony contradice a Isa Pantoja Tony en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El joven afirmó en el plató de 'Sábado Deluxe' que compartieron cama y se dieron unos besos EL NORTE Lunes, 21 mayo 2018, 10:49

La supuesta infidelidad de Isa Pantoja a Alberto Isla mientras éste se encontraba participando en 'Supervivientes' sigue dando mucho de que hablar. Para seguir alimentando el tema, la pasada semana se sentó en 'Sábado Deluxe' Tony, el tercero en discordia.

La hija de Isabel Pantoja negó en todo momento que hubiera mantenido relación alguna con Tony, aunque señaló que durmieron en la misma habitación pero por separado. Pero el joven no comparte esa versión y confesó que «nos dimos unos cuantos besos, pero sin lengua» y añadía: «Cuando mi novia se enteró de mi historia con Chabelita, me echó de casa». Además, afirmó que estuvieron toda la noche «tonteando» y que «durante toda la noche parecía que no tenía pareja».

No obstante, Tony no llegó a hablar con exactitud de lo que ocurrió en la habitación, aunque sí quiso dejar claro que «yo no dormí en el sofá» y continuaba: «Isa se puso cómoda y se tumbo en la cama con música en su móvil. Yo también me puse cómodo y me quedé en calzoncillos».

Sobre Alberto Isla, el joven señaló que Isa le dijo que «no era jili...» y que la iba a pillar y «decía que él era muy celoso».