Toño Sanchís demandará esta semana a Belén Esteban Toño Sanchís en el programa 'Vive la vida'. / Telecinco La periodista Isabel Rábago ha señalado que podría tratarse de una denuncia por vulnerar su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen EL NORTE Lunes, 4 diciembre 2017, 14:06

La guerra que mantienen Toño Sanchís y Belén Esteban sigue por todo lo alto. Después de que el representante mantuviera una conversación con Kike Calleja, en la que apuntaba que no tiene porqué pedir perdón a su exrepresentada, la 'princesa del pueblo' ha querido que él recordase en qué punto está su enfrentamiento judicial y le advirtió de que cada vez queda menos tiempo...

Tras esas afirmaciones, el manáger, en su visita al programa 'Viva la vida', aseguró que no hay novedades, aunque le recuerda a Belén Esteban que se le ha olvidado contar que «fue al Juzgado a pedir que me embargaran mis coches y el Juzgado dijo que no». Además, comentó que la principal novedad es que «esta semana recibirá una demanda por mi parte. Ya está terminada y se hará el acta de reconciliación previo a la demanda».

Toño Sanchís no ha querido hablar más del tema y no ha citado las razones que le han llevado a poner la denuncia. Por su parte, Isabel Rábago ha comentado que podría tratarse de una demanda por vulnerar su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, algo que él no lo ha desmentido, ni confirmado, según recoge el portal 'Bekia'.