Toño Sanchís acusa a Belén Esteban de ser 'poco amante' del aseo personal EL NORTE Miércoles, 28 febrero 2018, 13:31

Toño Sanchís se ha vuelto a ensañar con Belén Esteban en una entrevista que ha concedido al programa radiofónico 'MorninGlory'. El manager no ha tenido ningún problema en afirmar que la colaboradora de 'Sálvame' es «poco aseada». Según Sanchís, esto es algo sabido dentro de las personas que participan en el programa en el que colabora la 'Princesa del pueblo': «Ya lo han dicho en público, es poco propensa al aseo», ha vuelto a insistir.

Este comentario se suma a larga lista de dardos envenenados que se han lanzado mutuamente desde que rompieran su relación profesional.

Mientras ella le acusa de haberla engañado y quedado con su dinero, su ex representante dice de ella: «Este personaje no es como ella se muestra, a mí me lo ha demostrado, me ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño a la gente que yo quiero y eso es muy difícil perdonar».