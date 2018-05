Toñi Moreno comentó, entre risas:«El portero del Liverpool está buenísimo» Toñi Moreno. / Telecinco La presentadora de 'Viva la vida' le ofrece al portero del equipo inglés trabajar en su programa EL NORTE Lunes, 28 mayo 2018, 16:14

La victoria del Real Madrid fue uno de los temas principales en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida'. Durante toda la tarde del domingo estuvieron muy pendientes del equipo blanco desde que aterrizara en Barajas, procedentes de Kiev, y comenzara su viaje por la capital. Primero ofreciendo la copa a la Virgen de la Almudena y terminando con una fiesta con toda la afición blanca en el estadio Santiago Bernabéu.

Moreno inició el programa con una pequeña tertulia para hablar del partido y de los fallos garrafales del portero del Liverpool Loris Karius, en los goles de Benzema y Bale. «Yo lo único que sé del partido es que el portero del Liverpool está buenísimo», comentó la presentadora, entre risas, además de ofrecerle que venga a trabajar con ella a España, en el caso de que el Liverpool le despida y ningún equipo le quiere contratar.

Toñi Moreno dejó claro que quedó prendada del portero, no solo en su programa 'Viva la vida', sino también en el debate de 'Supervivientes 2018', donde al hablar de la relación que mantiene el Maestro Joao y su amigo especial Luismi, ha comentado que se puede estar enamorada de una persona y tener una relación especial con él, decir que es su novia y él no saberlo. «Es como si digo que yo soy ahora mismo novia, por un poner, del portero del Liverpool y él dice que 'a esta muchacha no la conozco yo de nada».