Terelu Campos pide a Telecinco que le de tiempo para buscar trabajo si la echan Terelu Campos. / Telecinco La hija de María Teresa Campos comenta que sentiría mucho irse del programa porque hay muchas personas a las que tiene un gran afecto EL NORTE Martes, 31 octubre 2017, 11:20

La pasada semana se filtró la noticia de que Terelu Campos y Lydia Lozano podían ser despedidas como colaboradoras de 'Sálvame'. A pesar de las malas noticias, la hija de María Teresa Campos ha seguido con su agenda habitual y sigue con las firmas de su libro tal y como tenía programadas. En una entrevista para el portal Chance en una librería de Getafe donde presentaba su obra, la tertuliana habló de su libro del que dice que está contetísima con la respuesta que le está dando el público y también recordó su situación en 'Sálvame' ante un posible despedido. «Yo tengo mi trabajo y de momento tengo mi trabajo. El día que no lo tenga, pues ya me plantearé cosas y si me las estuviera planteando, no las contaría hasta que fuera un hecho firme. No te estoy diciendo que esté, sino que no las plantearía. Porque en nuestra profesión no puedes ir adelantando».

Sobre su deseo de continuar en el programa. «Sí, claro, por supuesto. Sálvame es un programa vivo, complicado y necesitamos divertirnos un poco más, que últimamente nos divertimos poco. Y si nos divertimos, divertimos a la gente. Yo siempre he dicho que si en Sálvame tienes un día malo, es el peor de tú vida, pero cuando tienes un día bueno, yo que llevo más de treinta años en ésta profesión, yo te puedo asegurar que cuando en Sálvame tienes un día bueno, es de los mejores momentos que yo he pasado en mi vida profesional. Creo que tenemos que recuperar un poquito eso y el público nos pide un poquito eso».

En cuanto a si perdonaría lo que el programa le ha hecho a ella y a su compañera Lydia Lozano contesta que no va a entrar. «No me he planteado si esto exige un perdón, un lo siento yo me planteo trabajar y el día que no esté bien, pues espero que me lo digan con un tiempo mínimo para que me pueda buscar las castañas, como todo el mundo. Lo sentiría, porque ahí hay muchas personas a las que tengo un gran afecto, no sólo las que dan la cara. Hay muchas personas detrás a las que tengo un gran afecto. Son muchos años y por los que yo siento un gran afecto y respeto por su trabajo».