Terelu Campos, feliz con el nacimiento del nieto de Edmundo Arrocet Terelu Campos. / Instagram La presentadora sigue sin ganas de enamorarse EL NORTE Lunes, 23 octubre 2017, 13:39

Terelu Campos, en su visita a Málaga para acudir a la inauguración de una nueva tienda de Lola Casademunt junto a Irene Rosales y María Jesús Ruiz, ha hablado con el portal 'Chance' sobre el nuevo nieto de Edmundo Arrocet, un bebé que ha llenado de alegría la casa del cómico chileno y a la de María Teresa Campos.

Sobre la próxima mayoría de edad de su hija y la posibilidad de que aparezca en la portada de una revista, Terelu ha comentado que «Yo no quiero hablar de mi hija, es menor y mientras mi hija sea menor yo no tengo que hablar nada de ella. Es que es menor y cariño, yo no voy a hablar de una menor, tienes que comprenderlo. Mi hija es menor y de momento como es menor, puedo permitirme no hablar de ella».

En cuanto al nuevo nieto de Arrocet, ha señalado que ya lo ha conocido. «Estuvimos todos comiendo el domingo para conocerlo. Yo le conocía en fotografías porque Maximiliano es un cielo y siempre me manda fotos y vídeos del bebé, pero estaba loca por verlo en persona y es que es para comérselo. Se nos caía la baba a todos. A Edmundo el primero y lo tienes que ver con el bebé en una mano durmiéndolo».

Respecto a su vida sentimental, la presentadora reconoce que «estoy encantada como estoy ¿por qué me queréis complicar la vida, por decirlo finamente, que podía utilizar otra palabra?».