Terelu Campos, dispuesta a posar para 'Interviú' Terelu Campos. / FormulaTV En una entrevista concedida para ese semanario, la hija de Mª Teresa reconoce que no le importaría volver a protagonizar su portada, pero no ahora

La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado de todo y de todos en 'Interviú' después de su paso por el programa 'Sábado Deluxe', donde reconoció no ser del todo feliz, a pesar de su éxito de ventas de su primer libro, 'Frente al espejo', escrito junto a Kike Calleja.

En ese libro, Terelu reconoce que haber protagonizado la portada de 'Interviú' «fue un punto de inflexión en mi vida pública. Hicimos la portada a un mes escaso antes de que me detectaran el cáncer. Pero fue muy bonito y un reto aunque tuve momentos que pensé que no sería capaz».

La mayor de las hermanas Campos asegura en la entrevista concedida a 'Interviú' que le gustaría volver a ser portada de esta publicación aunque «ahora no, pero si la vida me cambia y vuelvo a recuperar el aspecto físico con el me siento a gusto, la hacemos».

El físico y la imagen que transmite al público es una de las cosas que más importa a Terelu. Como recoge la web de 'FormulaTV', la Campos asegura que le «preocupa que haya gente que diga que soy de una manera que no soy. Me parece injusto», reconociendo que todas las personas tienen días malos y que si se cruzan con ella en esos momentos «pueden pensar que soy fría, pero nada más lejos de la realidad».