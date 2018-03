Terelu Campos despeja dudas Terelu Campos entró en directo en 'Sálvame'. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' confiesa que hizo la exclusiva de su hija por dinero EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 14:01

Terelu Campos parece que tenía claro que cuando su hija cumpliese la mayoría de edad no la iba a presentar en sociedad a través de una revista del corazón. Pero nos ha sorprendido a todos ya que, cuando ha llegado el momento de la verdad, de lo dicho nada de nada. Terelu y su hija Alejandra posaron para la portada de una revista, unos días antes de que cumpliera 18 años, por lo que la presentadora se ha ganado muchas críticas, según recoge el portal 'Bekia'.

Muchas de ellas proceden de sus compañeros de 'Sálvame', y entre ellos las de Belén Esteban, que insistía en que la gente hace exclusivas por dinero, algo lícito, porque «lo he hecho yo, pero a mí que no me diga que es por presentarla».

La 'Princesa del pueblo' era consciente de que estas palabras iban a enfadar a su compañera, pero ella seguía en su misma línea: «Esas cosas se hacen por dinero, ¿presentarla en sociedad por medio de la revista? ¡¿Pero estamos tontos?!».

Minutos después entró en directo la aludida, confirmando lo que había dicho Belén Esteban: «La única responsable de haber hecho esas fotografías soy yo. Soy la única responsable y eso sí lo quiero dejar claro», asegurando que lo había hecho: «Primero porque era inevitable que Alejandra saliera, y dos, por dinero, las dos cosas, sin lugar a dudas, y me da igual el orden. Pero yo esto en ningún momento lo he negado», decía Terelu.