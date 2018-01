Terelu Campos advierte a Paz Padilla de que tenga mucho cuidado con ella Paz Padilla, en 'Sálvame'. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' estalla al no soportar una broma de la gaditana EL NORTE Miércoles, 17 enero 2018, 13:10

Paz Padilla sigue haciendo amigos entre los colaboradores de 'Sálvame'. Entre todos ellos, con quien mantenía una mejor sintonía, al menos hasta ahora, era con Terelu Campos, a pesar de los comentarios que hizo la gaditana sobre el último programa de 'Las Campos'.

En este espacio podíamos ver como Terelu Campos, Carmen Borrego y una amiga cenaban en un restaurante de Miami cuando se acercó un hombre que reconoció a la primogénita de haberla visto en la tele, aunque su atención fue hacia Terelu.

En el momento en el que el joven le dio a entender que le daría un masaje a cambio de dinero e incluso intento besarle, salió la mala leche de la colaboradora de 'Sálvame'. Pero por lo que parece todo fue una broma para intentar molestar a la presentadora, según cuenta 'Bekia'.

Este encuentro no pasó desapercibido para 'Sálvame', espacio en el que se pusieron en contacto con Jesús, el actor que bromeó con Terelu Campos. Fue entonces cuando Paz Padilla le dijo: «Jesús, ¿has hecho las paces con Terelu? Ella no te ha perdonado». Un comentario que molestó a Terelu y que comentó lo que le había preguntado al director: «Yo le dije: 'si es una broma, no me ha hecho gracia'. Pero es una broma. Prefiero eso a que alguien me entre creyendo que estoy aquí, abierta las 24 horas».

Pero Paz Padilla quiso volver a utilizar su gracia con Terelu, pero, no quiso percatarse que no estaba el horno para bollos. La conductora del programa le preguntaba a Jesús: «¿No te gustaría salir con Terelu? Ella lo dice, no está de saldo, pero está de oferta», pero no fue el actor quien contestó sino Terelu: «Mucho cuidado, Paz, que no me hace ni puñetera gracia. Ni estoy de oferta, ni estoy de saldo, ni estoy de nada».