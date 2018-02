Tensión en el plató de 'Cámbiame' Natalia Ferviú, en 'Cámbiame'. / Mediaset En monumental enfado de Natalia Ferviú hace peligrar su continuidad en el programa EL NORTE Lunes, 5 febrero 2018, 20:07

Las turbulencias parecen haber llegado a 'Cámbiame'. Con el cambio de formato, los relaciones entre Cristina Rodríguez, Natalia Ferviú y Pelayo Díaz no son tan buenas como en épocas pasadas.

Pelayo y Fiona Ferrer forman el nuevo jurado del programa y son los encargados de valorar los looks de las coaches. En uno de sus programas, según recuerda el portal 'Chance', la nueva estilista le dijo a una concursante que «tiene un cuerpo difícil», y añadía: «Es que no tienes tobillo». Tras ese comentario Natalia Ferviú apuntó: «Entiendo que es nueva y pudo tener un lapsus».

Un día después Natalia volvía al programa y Paloma quiso aclarar la situación: «Yo he venido a este programa a ser natural y si por eso me tienen que llamar sin vergüenza en las redes, como han hecho, pues que lo hagan. Natalia me pareció muy mala compañera, que no me diga nada durante cuatro horas de taller y que luego lo suelte en directo».

Pelayo no pudo permanecer callado y defendió a la nueva coach: «Me sorprende que Natalia no haya tenido más tacto con Paloma y que no haya frenado a sus seguidores porque creo que ha hecho el efecto contrario », también manifestó su deseo de que se le diera una oportunidad a su nueva compañera. Estos comentarios no gustaron nada a Natalia que respondió: «No me parece correcto que metáis en el saco a mis fans porque son gente buena, niñas y niños empáticos y por ahí no voy a pasar porque os juro que me quito el micrófono y me voy a mi casa» y acabó con un contundente: «Iros a tomar por culo, me voy».

Con la marcha de Natalia Ferviú del plató, Cristina Rodríguez comentó: «Yo sólo quiero mandarle un beso muy fuerte, muy fuerte a mi amiga Natalia Ferviú », unas palabras que no gustaron demasiado a Pelayo que dijo: «Cristina tienes que ser profesional, Natalia te ha dejado tirada».

Mientras el estilista se enfadaba con sus compañeras, Fiona Ferrer aseguraba «Creo que hoy no nos estamos comportando como profesionales, me parece un circo, una tontería lo que está pasando...».

El día siguiente Pelayo y Cristina volvieron a chocar, por lo que el jurado le dijo al estilista: «No me gusta la actitud que tienes desde ayer».

Pelayo, criticado

Tras la marcha de Natalia Ferviú de 'Cámbiame', el estilista que más 'palos' ha recibido en las redes sociales ha sido Pelayo Díaz y, sobre todo, por las palabras que pronunció en el programa: «Yo la verdad es que siempre me he sentido responsable un poco aquí en 'Cámbiame' de Natalia por sus logros, por cuando no le ha ido tan bien, he sentido como que he tenido que estar ahí por ella, algunos de vosotros me entendéis por qué, y entiendo que la televisión te tiene que gustar, te tiene que apetecer mucho el proyecto en el que estás metido porque si no estás 100% convencida, si no lo sientes ya como parte de lo que tú querías formar parte creo que es mejor emprender otro camino».

Tras el comentario, las críticas en las redes no se han hecho esperar, aunque Pelayo también ha tenido respuesta para ellas: «Obviamente quiero que Natalia vuelva al programa pero creo que hay que ser generosos con ella y si ella ha decidido que ya no le interesa este formato hay que respetarlo y apoyarla en la decisión que ha tomado y en sus nuevos proyectos» y también ha querido dejar claro: «A los que me estáis insultando y amenazando quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte y que no tenéis ni idea de lo quiero a Natalia. La luz se come a la oscuridad siempre así que voy a seguir con mi buen rollo».