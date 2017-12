Taylor Swift vuelve a demostrar su buen corazón Taylor Swift actuando en la entrega de los premios Grammy, en 2016. / Reuters La intérprete regaló una casa a un fan embazada que no tenía una casa donde vivir EL NORTE Martes, 26 diciembre 2017, 11:19

Taylor Swift ha demostrado ser una persona con buen corazón. En esta ocasión lo ha puesto en práctica comprándole una casa a una fan que se encontraba sin hogar. La noticia no la ha hecho pública la cantante, sino que ha sido la seguidora que ha contado la historia en la aplicación de la artista The Swift Life. «He estado planteándome si debía o no compartir esta historia durante un tiempo Finalmente esta noche he decidido contaros lo que Taylor hizo por mí. Muchos de vosotros no sabéis que durante ocho de los nueve meses de mi embarazo no tuve hogar. Para resumir, nuestro primer apartamento fue clausurado por razones de salud y seguridad y lo perdimos todo. Y para rematar, durante esa misma época Matthew (su pareja) perdió su trabajo», comienza el mensaje de Stephanie de 28 años, tal y como recoge el portal 'Bekia'.

Curiosamente, la joven no tenía dinero para hospedarse en algún lugar, en cambio si lo tenía para ver el espectáculo de Taylor. «Yo estaba embarazada de ocho meses y mi novio y yo estábamos viviendo en la calle porque ambos estábamos sin trabajo. Una noche fuimos al concierto de Taylor Swift con mi madre y ella consiguió hablar con Taylor y decirle todo por lo que estábamos pasando. Taylor nos invitó a pasar a su vestuario y me dijo: 'Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado. Pero no lo has hecho... Tu madre me ha contado todo», añadió la fan, que continuó: «Dijo que quería hacer algo por mi. Yo pensé que nos devolvería el dinero de las entradas para tener un detalle con nosotros, pero hizo algo mejor. Nos compró una casa. Esa noche me tendió la mano y me levantó del suelo, lo mismo que llevaba haciéndolo durante doce años. La querré siempre».