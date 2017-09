Taylor Swift lanza la primera canción escrita por ella La cantante estadounidense Taylor Swift. / Efe 'Ready for it' trata sobre una relación entre un asesino y una ladrona de corazones EL NORTE Lunes, 4 septiembre 2017, 11:41

Tras el lanzamiento hace una semana del tema 'Look What You Made Me Do', Taylor Swift ha presentado un nuevo single de su trabajo 'Reputation' con el que parece va a revolucionar el pop. Su nuevo tema, 'Ready for it', ha servido para que sus fans le pidan el lanzamiento completo, algo a lo que ha accedido la cantante y ya ha publicado su segundo single de su último trabajo que, a su vez, es la primera canción escrita entera por ella y que cuenta la relación entre un asesino y una ladrona de corazones, según publica el portal 'Chance'.

Tras presentar su tema, Taylor Swift se ha convertido en trending topic mundial, convenciendo a sus fans de su cambio y recibiendo las felicitaciones del mercado.