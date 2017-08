Taylor Swift gana el juicio contra el locutor que le manoseó el trasero Dibujo de Taylor Swift durante el juicio. / Reuters Mueller deberá abonar la compensación simbólica de un dólar que le pedía la cantante, que lo que pretendía era servir «de ejemplo a otras mujeres que pueden resistirse a revivir públicamente actos igual de humillantes e indignantes» EFE Washington Martes, 15 agosto 2017, 09:33

Un jurado en Denver (EE UU) consideró hoy probado que Taylor Swift fue víctima de un manoseo en 2013 por parte del locutor David Mueller, que deberá abonar la compensación simbólica de un dólar que le pedía la famosa cantante de pop.

El jurado también determinó que la madre de Swift, Andrea, y uno de sus representantes, Frank Bell, ambos demandados por Mueller, estaban en su derecho de informar de la agresión a la emisora en la que trabajaba el locutor (KYGO-FM) y de la que fue despedido. La semana pasada, el juez William Martínez, instructor del caso, ya desestimó la causa interpuesta por Mueller por ese mismo motivo contra la propia Swift, a la que pedía tres millones de dólares de indemnización.

En un comunicado, Swift dio las gracias al juez, al jurado y a su equipo de abogados, así como a "cualquiera que se sienta silenciado por una agresión sexual". La estrella del pop reconoció su situación de privilegio en la sociedad y dijo que ahora espera ayudar a "aquellas personas cuyas voces también deben oirse", por lo que en el futuro próximo hará donaciones a organizaciones que trabajan en la defensa de víctimas de agresiones sexuales.

El juicio que enfrentaba a Swift y Mueller duró una semana en la capital de Colorado, Denver, bajo una gran expectación mediática. Mueller, de 55 años, fue el primero en interponer la demanda en 2015, a lo que la cantante respondió con una contrademanda. Taylor Swift, de 27 años, acusó a Mueller de haberle manoseado el trasero en una sesión de fotos previa a un concierto en Denver en 2013, algo que el locutor y disyóquey negaba pero que el jurado consideró hoy probado. Durante su testimonio, el pasado jueves, Swift dijo que Mueller le agarró prolongadamente el trasero. "Fue -describió Swift- definitivamente un manoseo, un manoseo muy largo. Fue intencional, se quedó agarrado a mi trasero. Noté como me agarraba el trasero por debajo de la falda".

La cantante tan solo pedía una compensación de un dólar porque lo que realmente pretendía, explicó, era que el litigio sirviera "de ejemplo a otras mujeres que pueden resistirse a revivir públicamente actos igual de humillantes e indignantes".

Swift, intérprete de éxitos como 'You Belong with Me', fue la cantante mejor pagada de 2016 con 170 millones de dólares, ha obtenido 10 premios Grammy y tiene 102 millones de seguidores en Instagram.