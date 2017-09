Tania Llasera da a luz a su segundo hijo La presentadora Tania Llasera. / Instagram La pequeña Lucía Lennox nació el pasado martes, 5 de septiembre EL NORTE Jueves, 7 septiembre 2017, 11:06

Tania Llasera ha anunciado en su cuenta de Instagram que su pequeña Lucía ya ha llegado. La presentadora ha comunicado a sus seguidores en la red social que el bebé nació el pasado martes, 5 de septiembre. «Welcome to the Lucia Vilar Llasera - en casa será Lucy Lennox, que nació ayer día 5, a las 10am, pesa 3 kilos exactos y come como una leona. Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)», era el mensaje que escribía la bilbaína, al lado de una fotografía en la que aparece con Lucía.

Esa naturalidad propia de Tania le llevó a desvelar la anécdota que se produjo cuando Malú adelantó el nombre de la pequeña, en plena rueda de prensa, según recuerda el portal 'Chance'.

Solo falta desearles felicidades por el nacimiento de Lucía que será Lucy Lennox, del mismo modo que su hermano mayor Pepe es Pepe Bowie.