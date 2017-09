Tania Llasera, de nuevo criticada en las redes sociales La presentadora Tania Llasera. / Instagram Un usuario se ha metido con su físico y la presentadora no ha dudado en contestarle EL NORTE Lunes, 25 septiembre 2017, 11:32

Tania Llasera es una gran aficionada a las redes sociales. Sus publicaciones suelen contar con numerosas muestras de apoyo, aunque tampoco faltan las críticas, aunque sea esporádicamente. Uno de estos comentarios ha provocado el enfado de la presentadora que ha enviado un mensaje con fotografía incluida, según recoge Chance.

El encontrozano comenzó a raíz de una instantánea publicada por la bilbaína donde se puede ver a su marido y a ella besándose el día de su boda y con la que quería homenajear su quinto aniversario. Pero esa instantánea tuvo una respuesta por parte de un usuario un poco desagradable: «Seguro que él ve las fotos de la boda y lo único que piensa es que le gustabas más delgada... Por mucho que te diga que no, que te quiere igual, que vosotros estáis por encima de eso y bla bla... los hombres son así».

Tania ha realizado una captura del mensaje y ha añadido su respuesta: «Me he encontrado este comentario tan desafortunado y vacío en los comentarios de mi foto de ?? de ayer. La siguiente foto que voy a publicar, contesta con un zas de lo más natural a 'hombres' como éste (que espero que haya pocos ya en el mundo) #cavernicola».

En la foto que hace referencia Tania aparece la presentadora luciendo tripita y acompañado del texto: «Querido #Cavernicola, mira tú por dónde todavía tengo tripita...¿igual es porque no hace ni 3 semanas que parí? Se llama evolucionar, cambiar, y aceptarse. Por cierto, el padre de mis hijos está muy orgulloso, al igual que yo, de mis curvas y mi nuevo cuerpo; que ha hecho el milagro de darnos no 1, sino 2 bebés sanos y preciosos. Ya he comentado alguna vez que me costó tiempo encontrar a mi pareja pero escogí muy muy muy bien. Mi marido me quiere a mí, le gusta mi esencia, y eso no cambia, no envejece, ni tiene que ver con curvas, ni celulitis. Nuestro amor va mucho más allá, y pasa por encima de esas minucias. La pasión que sentimos ahora mismo el uno hacia el otro, vuela alto y no tiene ojos más que para nuestros dos angelitos: Pepe y Lucía. Hay tantas cualidades que son más importantes que la belleza, o la dichosa talla, evolucionemos por favor, hombre cavernoso».