Tania Llasera denuncia la utilización de su imagen para vender productos para adelgazar Llasera ha recurrido a Instagram para explicar lo sucedido. La presentadora de 'La Voz' ha recurrido a la redes sociales para advertir a sus seguidores que la campaña seguida por una empresa es falsa

Tania Llasera ha denunciado públicamente la utilización de su imagen para anunciar productos adelgazantes sin su permiso. La presentadora de 'La Voz' ha mostrado en las redes sociales su indignación y ha advertido de la falsedad de la campaña.

Como recoge la web de 'Chance', la empresa ha utilizado una fotografía antigua de Llasera y otra más actual, haciendo creer a los usuarios que la presentadora había adelgazado utilizando los productos que comercializa. Ella lo explica en su cuenta de Instagram: «Ya se que l@s que me seguís sabéis que no es cierto. Pero se ha montado una trola ENORME en internet con una falsa entrevista que usa mi imagen con un contenido FALSO para VENDER PRODUCTOS ADELGAZANTES! Y yo de #36semanas de #embarazo. Yo flipo de verdad. Tomaré medidas legales no os creáis nada por favor. Es MENTIRA Y TOTALMENTE FALSO. Jamás he hecho una dieta y menos he tomado productos para adelgazar. Cuando he necesitado bajar de peso por temas de salud he comido bien y he hecho ejercio. fin».

También ha publicado varios tuits que muestran su nivel de enfado: «Se ha montado una trola enorme utilizando MI NOMBRE y MI IMAGEN para vender productos adelgazantes. Es TODO MENTIRA y tomaré medidas». La presentadora recuerda en otro tuit que ha perdido dinero porque nunca ha querido prestar su imagen a este tipo de campañas porque nunca tomaría productos adelgazantes.

No es la primera vez que la empresa en cuestión realiza este tipo de campañas sin la autorización de las protagonistas. Carlota Corredera experimentó lo mismo que ahora Tania Llasera. La presentadora de 'Cámbiame' lo ha denunciado.