Tamara Gorro se ve fea Tamara Gorro. / Instagram La colaboradora de televisión ha comentado en las redes sociales cómo se encuentra en su semana 18 de embarazo ELNORTE Viernes, 4 agosto 2017, 13:09

Ya conocíamos la pasión de Tamara Gorro por ponerse delante de una cámara para contar su vida personal, pero desde que está embarazada de su segundo hijo parece que esta afición ha ido a más. La colaboradora de televisión ha colgado un vídeo en el que nos muestra cómo evoluciona su embarazo cuando se cumple ya su 18 semana, según informa 'Bekia'.

Tras descubrir ciertos dolores en la parte baja del viente, Tamara ha acudido al médico quien le ha restado importancia al asunto. Lo único que le pasa es que «mi útero se está estirando. El bebé está perfecto y se mueve de maravilla, no para», apuntaba la televisiva.

En la visita al médico, la presentadora estuvo acompañada de su marido Ezequiel Garay y sus sobrinas que pudieron ver, por primera vez a su primo. «¡Hola tíos virtuales! Dentro de poco nos conocemos, tengo muchas ganas. Gracias por quererme tanto», ha señalado junto a una fotografía de la ecografía.

Pero a pesar de la alegría que rodea a Tamara, ésta vive un sentimiento contradictorio: «La semana pasada me veía guapetona pero esta semana me veo muy fea. Serán las hormonas, no sé».