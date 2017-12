Tamara Falcó, emocionada por los mellizos de Enrique Iglesias Tamara Falcó. / Instagram La hermana del cantante dijo que estaba al tanto del embarazo EL NORTE Miércoles, 20 diciembre 2017, 16:50

Para muchos, incluida parte de la familia, fue toda una sorpresa la paternidad de Enrique Iglesias, sobre todo porque nadie sabía que Anna Kournikova estaba embarazada de mellizos. Tal fue así que Julio Iglesias se enteró que había sido abuelo a través de la prensa, a diferencia de la hermana del cantante, Tamara Falcó que estaba al tanto: «Me he duplicado como tía en un instante. Los bebés son siempre bienvenidos y doy muchas gracias a Dios por tanta bendición. Un buen regalo de Navidad», comentaba.

Los niños se llamarán Nicholas y Lucy y su nacimiento justificaría la ausencia de Enrique Iglesias en la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco. No obstante, hubo quien dijo que no fue al enlace de su hermana porque tampoco fue al de Julio José y Charisse, más que nada porque no quería encontrase con su padre, Julio Iglesias, con quien no se habla, tal y como recuerda 'Bekia'.