De nuevo, criticada Tania Llasera. Tania Llasera recibe multitud de críticas en Instagram por su perrita Mila y el nuevo destino que le ha dado EL NORTE Viernes, 4 mayo 2018, 11:01

Tania Llasera ha tenido que hacer frente, de nuevo, a las críticas en las redes sociales. En esta ocasión, el motivo ha sido dejar a su perrita Mila al cuidado de su hermano. Una decisión que ha tenido que tomar la presentadora por la enfermedad de su mascota. «La primera con el corazón roto soy yo. Siempre he querido que mis hijos crezcan con animales, y mi Mila es mi primer bebé», escribía en Instagram, a la vez que añadía las razones por las que había tomado esa decisión: «Es imposible que solamente coma su comida cuando están los niños y estoy harta de limpiar mil cacas al día entre Mila y los niños. No es salubre y todos lo sufrimos en casa. Hasta a Mila le da vergüenza, se lo veo en la mirada. Estará feliz con mi hermano y se le colmará de amor y mimos, ella encantada, y yo también porque seguirá en la familia y la seguiremos viendo mucho. No abandonamos a nadie, es una solución a un problema que viene desde hace rato dándole dolores de cabeza por no saber cómo arreglarlo. La persona que más quiere a mi perra soy yo, y es lo mejor que puedo hacer por ella».

Pero esta explicación parece que no ha convencido a todos sus seguidores, ya que las críticas han continuado en Instagram.

No obstante, la presentadora de 'La Voz Kids' ha querido zanjar el tema haciendo un llamamiento a la empatía por parte de sus detractores y agradeciendo a sus seguidores todo el apoyo recibido, según recoge el portal 'Chance'.