Suso cancela todos sus bolos por un asunto personal Suso, el extronista de 'Mujeres y Hombres y viceversa'. / Telecinco Una enfermedad de un familiar muy cercano podría ser la causa EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 10:48

Suso ha dado la luz de alarma entre sus seguidores, tras publicar un tuit en el que anunciaba la cancelación de todos sus bolos para este fin de semana alegando motivos personales, según recoge el portal 'Chance'.

Ante este aviso, Mila Ximénez le ha enviado un mensaje que ha destapado más si cabe, la preocupación: «Ojalá no suceda lo que me has dicho que puede suceder porque no te lo mereces». La colaboradora de 'Sálvame' tras lanzar el mensaje ha enviado, emocionada, un beso para el joven y para su madre. Por su parte, Terelu ha añadido que hay que ser siempre positivo y tener esperanza de que todo se puede solucionar.

Aunque todavía no se han desvelado los motivos de este mal momento por el que atraviesa el extronista, el periodista Saúl Órtiz ha señalado que se debería a la salud de su hermana.