Suso Álvarez asegura que su hermana sigue luchando Suso Álvarez, en su estreno como colaborador de 'Sálvame'. / Telecinco Yara continúa dormida, «está estable, pero aún no se ha ido», reconoce el colaborador de 'Sálvame' EL NORTE Martes, 8 agosto 2017, 11:12

Suso Álvarez intenta superar el mal momento familiar que vive con su hermana a base de trabajo, y por ello ha aceptado ser colaborador de 'Sálvame', programa en el que explicó cuál es la situación real de Yara, como recoge la web de 'Bekia'.

Suso reapareció ayer ante las cámaras en medio de un gran aplauso, lo que le sirvió para agradecer todas las muestras de cariño que tanto él como su familia han recibido durante estos días. «A mí me llamaron para venir de colaborador y lo primero que hice fue consultar a mi madre y me dijo 'Suso te tienes que distraer, coge las maletas y vete', porque llevamos un mes que nos pasamos las 24 horas en el hospital, sobre todo mi madre», explicó.

Según Suso, acudir a 'Sálvame' es «aire fresco porque conozco a todos y he trabajado casi con todos y me viene súper bien. Aquí somos compañeros de trabajo pero es increíble Mila Ximénez que ha estado llamándome día sí día no, Belén Esteban me ha llamado cada dos días, Jorge Javier Vázquez me ha llamado ahora mismo, gracias a todos de verdad».

Mila Ximénez quiso aclarar que a Suso le habían ofrecido mucho dinero por contar la situación de su hermana pero «siempre ha declinado cualquier tipo de compensación económica y me lo dio a mí para que lo contara de forma gratuita y ha preferido venir aquí de colaborador».

Suso aprovechó su estreno como colaborador de 'Sálvame' para contar la veradera situación de Yara después de que ésta sufriera un coma diabético que le ha provocado la muerte cerebral. «Yara sigue dormida pero está estable, no se ha ido, está aquí con nosotros. Está luchando es una guerrera y a la primera que le haría ilusión verme aquí sería a Yara. A ver si la parte del bebé le da fuerzas, le ponemos a su hijo en el pechito y parece que Yara va respondiendo un poquito pero de momento no sabemos nada. Los médicos nos han dicho que tenemos que esperar y eso es lo peor. Yo aguanto más pero mi madre no sé cuanto más va a aguantar porque hay mucha tensión».