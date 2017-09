Susanna Griso, en la recta final del proceso de adopción Susanna Griso. / Antena 3 Dentro de unos meses viajará con su marido a Costa de Marfil para culminar el proceso EL NORTE Miércoles, 13 septiembre 2017, 17:54

Susanna Griso y su marido están muy cerca de tener en sus brazos 'su niña' de Costa Marfil después de ocho años luchando para poderla adoptar. La presentadora comentó que ella habría preferido que no hubiese tenido tanta repercusión mediática, aunque también se echa la culpa al ser ella quien dudó en una rueda de prensa cuando le preguntaron si deseaba tener más hijos. «No quería dar explicaciones sobre esto, pero es que sois muy pesados. En la rueda de prensa de la presentación de la nueva temporada de 'Espejo público' me preguntaron si quiero ampliar la familia. Es una pregunta que me cae todos los años, pero esta vez me quedé en blanco e hice algo que no se puede hacer, y menos siendo periodista, y es empezar a balbucear: 'Bueno…, puede…, ya veremos», explica la presentadora, que añadió: «A partir de ahí, compañeros periodistas han ido investigando y se han enterado de que llevo ocho años en proceso de adopción, cosa que yo no quería contar. Sí, será una niña, pero aún me quedan unos meses y no tenía ninguna intención de contar nada, pero como yo misma me hice el autocebo, pues ahora me toca dar explicaciones».

La presentadora de 'Espejo público' concluía sus explicaciones diciendo: «Hay compañeros de programa que lo saben y han estado al cabo de todo el proceso. Ya estoy por fin en la fase final y es cuestión de meses que pueda al fin cogerla».

Dentro de unos meses, viajará junto a su esposo a Costa de Marfil para dar por concluido su proceso de adopción. Susanna Griso y el periodista Carles Torras se casaron en el año 1997, según recuerda el portal Informalia.