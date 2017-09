El supuesto hijo valenciano de Julio Iglesias: «No le guardo rencor» Javier Sánchez Santos. / Efe Javier Sánchez Santos ha presentado este lunes una demanda de paternidad en los juzgados de Valencia EFE Valencia Lunes, 4 septiembre 2017, 15:04

Javier Sánchez Santos, que pide ser reconocido como hijo del cantante Julio Iglesias y que hoy ha presentado una demanda de paternidad en los juzgados de Valencia, se ha dirigido a su supuesto padre para decirle que tiene "tiempo para rectificar" y que no le guarda rencor.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Sánchez Santos ha insistido en que tiene en su poder una prueba "irrefutable" de ADN, conseguida por "el mejor equipo de detectives del país" y cuenta con "el mejor bufete de abogados", en referencia al letrado sevillano Fernando Osuna, que ya asistió en una demanda similar al torero Manuel Díaz.

"Han tenido que pasar 27 años para conseguir una prueba de ADN que mi padre biológico siempre ha rechazado. Esa prueba indica al 99,9% que soy su hijo y que mi madre siempre ha dicho la verdad. Es hora de que la justicia repare el daño", ha afirmado.

Una demanda anterior

Osuna ha explicado que una demanda anterior ya fue desestimada en 1999 por un defecto procedimental y que, en consecuencia ,espera encontrar dificultades para iniciar un nuevo proceso, aunque confía en que "la verdad científica" se imponga sobre cualesquiera otras consideraciones. "En este tipo de juicios lo que vale, la prueba más importante, es la científica, la genética, y contra esta prueba pocos medios probatorios hay. En este caso el porcentaje de compatibilidad es muy alto, y si presentamos la demanda es precisamente porque tenemos el convencimiento de que genéticamente es hijo de Julio Iglesias", ha añadido el letrado.

"Independientemente de las cuestiones jurídicas, es una realidad científica y no tendría sentido que la ciencia fuese por un camino y el derecho por otro, han de encontrarse", ha agregado. Fernando Osuna ha insistido en que tiene "muy presente el principio de seguridad jurídica y el de cosa juzgada por el cual un juicio no puede reabrirse caprichosamente", si bien ha subrayado que "en este tipo de procesos lo que prevalece es la prueba de ADN".

Según ha explicado, en la demanda de paternidad se pide que la prueba de ADN de la que dispone el demandante sea cotejada, por orden judicial, con el ADN del cantante, sus hermanos o sus hijos, y en caso de que se nieguen "no se descarta pedir la exhumación del padre", Julio Iglesias Puga, fallecido en 2005. "Evidentemente, el ADN no se nos facilitó de forma voluntaria", ha reconocido Osuna, quien no ha aclarado de quién es exactamente el ADN con el que realizaron dicha prueba; "es de su entorno familiar", ha dicho. "Para eso están los detectives. Sus informes pueden resolver un litigio, están bajo juramento y si mienten o falsean la verdad pueden ir a la cárcel, igual que los responsables de los análisis", ha agregado.

Por "dignidad"

Preguntado por las motivaciones de su cliente a la hora de presentar esta demanda, Osuna ha respondido que lo hace "por dignidad, por sentar las cosas en su sitio, por poner orden donde no lo había". "No sabe si cambiará sus apellidos en caso de que se reconozca la paternidad y sobre la herencia... ahora mismo el padre vive, no es momento de plantear esto, ni al demandante le inquieta", ha puntualizado.

Javier Sánchez ha explicado posteriormente que la idea de presentar una nueva demanda se la dio su madre al informarle de que Osuna había conseguido que se reconociese la paternidad de Manuel Benítez "El Cordobés" sobre el también torero Manuel Díaz. "El hecho de tomar la iniciativa en la búsqueda de pruebas para luego tratar de reabrir el caso me animó a llevarlo adelante. Tengo fuerza, cuento con una prueba irrefutable y en el futuro se verá que hay muchas cosas que se han dicho que nos son ciertas, quedan sorpresas por salir, ahora no es el momento. A mi madre se la tachó de muchas cosas que me han dolido y quiero hacerle este regalo, es el momento", ha concluido.