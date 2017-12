Suplantan la identidad en Facebook de Silvia Abascal Silvia Abascal. / Instagram La actriz ha denunciado a través de las redes que una persona había hablado en su nombre sin su permiso EL NORTE Viernes, 29 diciembre 2017, 18:32

Silvia Abascal acaba de comprobar la cara nada amable de las redes sociales. La actriz ha compartido a través de las redes sociales una publicación con todos sus seguidores intentando demostrar que un fan había suplantado su identidad. La intérprete publicó una captura del mensaje que además puso en su cuenta de Instagram: «A Silvia Abascal de Facebook: Pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueve entre el fan y la suplantación de identidad».

De esta manera hacía público que la cuenta de Facebook que estaba circulando en su nombre no la gestiona ella.

Una de las frases que ha hecho que las alarmas de la actriz saltaran decía: «Espero que disfrutéis de mis proyectos como actriz y como madre, pronto habrá más movimiento en la página». Esas palabras no correspondían a Silvia Abascal y ella misma ha querido concienciar al resto de sus fans de que alguien estaba hablando falsamente en su nombre, según recoge el portal 'Bekia'.

Sus seguidores le han recomendado que denuncie este perfil falso. La actriz ha recibido mensajes de apoyo como «Da hasta miedo» o «Suplantar a alguien es terriblemente fácil»