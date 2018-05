'Supervivientes' ya tiene nuevos nominados Concursantes de 'Supervivientes' tras realizar una prueba. / Telecinco Alberto Isla fue el quinto expulsado del reality EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 12:53

El pasado jueves, 10 de mayo, se celebró la novena gala de 'Supervivientes', que supuso la unificación de los dos grupos, los de Cayo Paloma y Playa Cabeza de León. Ahora, todos juntos comenzarán a convivir en Playa Uva.

Una vez que concluyó el juego de recompensa pudimos conocer el nombre del expulsado: Alberto Isla. Pero, antes de irse, Jorge Javier Vázquez le recordó que tenía la misión de darle 'el beso de Judas' a uno de los concursantes y, con él, un punto en las nominaciones. Rápidamente, el novio de Chabelita le dijo: «Vale, pues nomino a Sofía», besando la mano de su compañera.

Pero todavía no acababa ahí la participación del gaditano en el concurso. Lara Álvarez le dijo: «El pasado martes ganaste un juego de recompensa que, en realidad, escondía una semifinal de líder aunque vosotros no lo supieseis. Tienes que escoger a un compañero de tu antiguo equipo para que juegue esa final de líder». Y éste escogió a María Jesús, por lo que la presentadora aclaró: «La final va a ser entre María Jesús y Sofía». La prueba consistía en sentarse en una enorme noria, dando vueltas y resistiendo el mareo y la gravedad para no caer al agua y, así, ganar el reto. La prueba fue para la navarra que comentó: «La cara que se les ha quedado a todos menos a mi Raquel, ha sido para grabarlo».

Antes de comenzar las nomicaciones, Lara Álvarez se dirigió a los concursantes: «Todos sabéis que no podéis separaros en más de dos grupos, ¿no? Y también sois conocedores de los límites marcados por la organización para no poneros en riesgo, ¿no? Todos los conocéis, ¿verdad?». Este comentario venía a cuento del paseo nocturno que dieron por mitad de la isla Carvajal y Logan Sampedro.

Sus excusas no fueron suficientes para acabar nominados, junto con otros tres compañeros, concretamente Raquel Mosquera, Romina y Hugo.