Sugerente desnudo de Julián Contreras Jr. en las redes sociales

«¡Qué fotón! Casi tan buena como lo que escribes», ha sido uno de los comentarios que ha recibido de sus seguidores

EL NORTE

Jueves, 31 agosto 2017, 17:59

Julián Contreras ha dejado atrás esa faceta de chico agobiado por los infortunios. El hijo menor de Carmina Ordóñez acudía a los platós de Telecinco para hablar de los duros momentos por los que estaba atravesando, pero ahora parece un hombre nuevo que ha utilizado las redes sociales para dejarlo claro.

El joven ha publicado en su cuenta de Instagram una sugerente imagen con una pose que dice mucho de su cambio físico. La instantánea aparece acompañada por la frase: «Cuando los descubridores del pasado llegaban al límite del mundo conocido y tenían miedo a seguir escribían: Más allá hay dragones».

También ha publicado un mensaje, un tanto enigmático que podría estar referido a alguien próximo a su entorno: «Pero nosotros ya no tenemos miedo. A nada, ni a nadie. Aún no ha sonado la campana».

Las reacciones al mensaje no se han hecho esperar. Así se han podido leer comentarios tales como: «Eres muy grande tío, me identifico mucho contigo», «Esta foto me ha producido un severo orgasmo» o «¡Qué fotón! Casi tan buena como lo que escribes», entre otros.