Stevie Wonder pasa por tercera por vez por el altar Steve Wonder durante un concierto. / Reuters A la ceremonia acudieron los nueve hijos que tiene el cantante 21 julio 2017

El cantante Stevie Wonder ha vuelto a abandonar la soltería tras casarse con Tomeeka Bracy, la que es la madre de sus dos hijos más pequeños. El diario 'The Sun' ha publicado la noticia de que la pareja se ha dado el 'Sí, quiero' en una ceremonia muy romántica en la que estuvieron acompañados por algunos de sus compañeros de profesión e incluso algunos se subieron al escenario para amenizar el enlace como fue el caso de John Legend, Usher y Pharrell Williams. Hasta el propio Stevie no se pudo reprimir y cogió el micrófono para cantarle a su nueva mujer 'Try A Little Tenderness'.

Esta es la cuarta vez que el músico de 67 años se casa. Su primera mujer fue Syreeta Wright con la que solamente estuvo año y medio; más tarde mantuvo una relación con Yolanda Simmons, con la que tuvo a su hija Aisha Morris. En 2001 volvió a pasar por el altar de la mano de Kai Millard con quien estuvo relacionado 14 años y con la que tuvo dos hijos: Kailand y Mandla Kadjay Carl.

Según ha publicado la prensa a la boda con Tomeeka Bracy han acudido los nueve hijos que el cantante tiene y con los que mantiene una buena relación, según recoge el portal 'Chance'.