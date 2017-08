Sorprendentes imágenes de Luis Fonsi cuando era adolescente Luis Fonsi, en su etapa adolescente. / Instagram La popularidad del cantante latino ha provocado que fotografías suyas publicadas hace un año se hayan convertido en virales EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 17:45

La imagen que hoy tenemos de Luis Fonsi nada tiene que ver con las publicadas hace un año por el cantante puertorriqueño y que, actualmente, ya son virales. Su tema 'Despacito', con el que ha batido todos los récords, ha provocado que se encuentre en el punto de mira de las redes sociales.

Por ello, como recoge la web de ABC, la imagen que él mismo subió hace un año a su cuenta de Instagram se ha hecho viral. En ella, un adolescente Fonsi aparece con una larga melena y gafas redondas. «¡Dios mío! ¿Quién me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1», comentaba el puertorriqueño junto a la imagen.

Pero no es la única imagen del cantante que se ha extendido como la pólvora por Internet. En otra, Fonsi aparece disfrazado como Chapulin Colorado, un superhéroe de una serie de televisión mexicana.