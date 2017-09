Soraya Arnelas disfruta de la maternidad Soraya Arnelas en la Feria del Calzado de Madrid. / Instagram La cantante señala sobre un posible aumento de familia: «Yo quiero tener más niños, me gustaría tener dos o tres. Yo soy hija única y no me gustaría que Manuela se quedara solita» EL NORTE Martes, 26 septiembre 2017, 13:28

Soraya Arnelas ha vuelto a trabajar después de haber dedicado los últimos meses a ver crecer a su hija Manuela. De ella, y de sus compromisos profesionales, ha hablado la cantante extremeña en una amplia entrevista para el portal 'Chance'.

Soraya Arnelas acudió a la Feria del Calzado que se celebra en Madrid. Aparte de su pasión por este mundo, la extremeña es madrina de la marca italiana Lumberjack. «Es una firma que combina y tiene muy en cuenta lo que es el tema de la naturaleza para hombres y mujeres que, de lunes a viernes, trabajan en ciudad pero que los fines de semana les gusta volver al campo sin perder el diseño y la calidad obviamente. Así que es una marca que me va muy a mí porque yo soy de Extremadura, vengo de la zona más rural, estoy muy concienciada con el tema de la naturaleza y eso es una cosa que tiene también Lumberjack. El cuidado y tener en cuenta el entorno de la naturaleza».

Sobre su hija Manuela, y si ya tiene en cuenta la moda a la hora de vestirla, apunta que con ella «de momento tengo una cosa con Manuela y es que esté cómoda. Los primeros años de vida sobre todo con los pañales, porque está empezando a moverse y todavía no tiene control de los brazos de las piernas pues sobre todo el hecho de que estén cómodos y puedan estar flexibles con la ropa es lo más importante. Ahora mismo, Manuela lleva bodies y pantaloncitos, algún vestido le he puesto este verano pero es importante que ella juegue y que se mueva. Que tenga movilidad, la ropa de los niños tiene que tener movilidad y conforme a los zapatos, que son casi de pura banalidad, es decir, los niños no andan, le pongo zapatitos muy blanditos que tampoco le molesten para la movilidad de los pies pero vamos, este verano encima en la playa Manuela ha estado tocando arena más que otra cosa».

Respecto a la posibilidad de que la familia aumente, Soraya no duda en afirmar que «sí, por supuesto que va a haber más. Si Dios quiere, claro, por mi parte, yo quiero tener más niños, me gustaría tener dos o tres. Yo soy hija única y no me gustaría que Manuela se quedara solita. Me gustaría tener una casa rodeada de familia, de niños, de animales y digamos que es un poco el sueño de mi vida»

En cuanto a sus compromisos profesionales, la cantante adelantó que «ahora presento la película que os comenté hace ya tiempo, que era la de la bola dorada que había grabado, se estrena en el mes de octubre en un festival en Valencia de cine para niños y va a estar luego en cines. Estoy preparando nuevo álbum, estoy componiendo, estoy dándole forma un poco, obviamente va a ser un álbum mucho más natural, con temas más en español, que era lo que quería, volver al español y habrá algún tema, obviamente, para Manuela. Quiero contar todo lo que me ha pasado en este tiempo, desde la llegada y antes de Manuela. Tengo mucho que contar, así que...».