Sofía Suescun le pide perdón a Alejandro Albalá Sofía Suescun con Alejandro Albalá en la isla. / Telecinco El ex de Chabelita Pantoja le perdona, aunque no sabe si olvidará su beso con Logan

Alejandro Albalá y Sofía Suescun siguen inentando acercar posturas, después que saliese a la luz su besó con Logan Sampedro durante su primera semana en la isla de 'Supervivientes', siendo todavía pareja, un dato que él todavía desconocía cuando viajó para romper su relación por el continuo tonteo de su pareja con el modelo.

Durante los últimos días el cántabro ha entablado conversación con el grupo del otro protagonista de la historia, formado por Hugo Paz y Sergio Carvajal a quienes no les gusta la relación que están teniendo durante la segunda visita a Honduras de Alejandro, 'fantasma del futuro'.

«¿Puedo hablar contigo o quieres descansar ahora?», le preguntó Suescun a Albalá, y éste le respondió: «en un rato». Minutos después la navarra le volvía a preguntar: «¿Qué es lo que te ha llamado la atención de la conversación que has tenido con Hugo y con Logan?» y Albalá contestó: «que si os besáis, no sé qué, tú le intentas meter la mano en...». «¿Tú te crees eso de la mano? Dime la verdad», le replicó la superviviente, a lo que Alejandro dijo que «ya me puedo creer tantas cosas...». Fue cuando Sofía quiso disculparse y aclarar todo sobre Logan con quien no se habla.

«El único que ha querido ir más allá ha sido él, ¿vale? Sí que es verdad que hubo ese beso, hubo mucho tonteo. En cuanto a la primera semana y todo lo que hice, te pido mucho perdón por que tú tuvieras que estar tragándote todo eso y yo estaría aquí 'jiji jaja'. Eso me hace a mí sentirme como una puta mierda, pero en la vida te he puesto los cuernos », comentó la navarra que añadió: «Para mí es una gran falta de respeto. Tengo claro que no quiero perderte por nada del mundo y eso es lo único claro que tengo ahora mismo».

Finalmente, el ex de Chabelita aceptó sus disculpas, aunque le recordó que a día de hoy no sabe si olvidará o si podrá estar con ella o no.