Sofía Suescun se hace la interesante con Logan Sofía Suescun. / Telecinco La navarra y el asturiano comparten cada vez más momentos en 'Supervivientes' EL NORTE Lunes, 19 marzo 2018, 19:50

El domingo, 18 de marzo, pudimos ver el primer programa de 'Conexión Honduras', y tal y como había anunciado Isa Pantoja y Alejandro Albalá volvieron a verse en el plató, donde se encontraban para defender a sus respectivas parejas: Alberto Isla y Sofía Suescun.

Chabelita habló de una posible alianza de Isla con Mayte Zaldívar, gran enemiga de su madre, mientras que Albalá observaba la buena relación que estaba demostrando su chica con Logan a quien dijo: «Logan, ¿cómo te sientes al ser el imprescindible?», y continuó: «¡Eres más mono! Si no tuviera novio, me casaba contigo. Te pedía aquí matrimonio. Eres el hombre perfecto. A mi madre le gustarías seguro», a lo que éste le contestó que solía gustar a las madres. «No, pero a la mía más..., como sabe que me estás cuidando... que por ti como, que por ti no me mojo...», comentó Sofía, acordándose de Maite Galdeano.

En ese momento, la navarra comenzó a hacer divagaciones sobre su novio, Alejandro Albalá, que dejaron huella: «He estado tres meses con Alejandro, he estado, bueno, estoy... Llevo tres meses con Alejandro y si aquí voy a estar tres meses... pero en tres meses no me ha cuidado, mi supuesto novio, ni la mitad de lo que me está cuidando, en este caso, Logan...», y continuó: «Es que Alejandro... Es un poco niño. Tengo que cuidarlo yo más a él que él a mí».

Al oír los comentarios de su chica, Albalá confesó: «Sinceramente no me preocupa y considero a Sofía lo suficientemente lista para pegarse al más fuerte. Ella sabe que es un programa de eliminación y no de encontrar pareja».

El santanderino también apuntó que «después de haber estado con Isa, que también me la dio, no me sorprende nada. Sofía es una niña muy buena y además es fiel, cosa que es muy importante en una pareja, ¿verdad, Isa Pantoja?». La aludida le contestó: «Allí todo se magnifica y necesitas mucho cariño».