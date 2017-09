Sofía Suescun y Hugo Paz 'se pelean' en su reencuentro Sofía Suescun y Hugo Paz en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. / Mediaset Se volvieron a ver las caras tres meses después en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' EL NORTE Jueves, 14 septiembre 2017, 10:55

Sofía Suescun y Hugo Paz eligieron hace tres meses tomar caminos separados. Mientras la navarra comenzó una relación con el piloto de motocroos, Xavi España, su ex ha decidido buscar una nueva pareja en el mismo lugar en el que conoció a Sofía, en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Lo que no esperaba el gaditano es encontrarse allí con la ganadora de 'GH', según recoge el portal 'Bekia'.

El programa comenzó con los reproches del resto de pretendientas de Martínez a su tronista, ya que ella comentó que no quería conocer al expretendiente de Alba Casillas. También han acusado a la expareja de Jennifer Lara de regresar al reality por la fama y no para buscar el amor. «A mí no me hace falta venir aquí, tengo mi negocio fuera, yo vengo a conocerte porque me gustas», ha comentado a Claudia.

La presentadora Emma García ha invitado a la tronista que se fuera a una sala para ver en un monitor la llegada de una invitada especial que no era otra que Sofía Suescun, que ha comentado mirando a Hugo: «Casi no entro por la puerta de la cornamenta que llevo encima. Ya estoy repuesta y muy contenta. El Hugo que me encontré fuera del programa no es el mismo que conocí aquí. Vengo a reírme de ti» y ha añadido: «Solo estuviste conmigo porque era la ganadora de 'Gran Hermano'. He sufrido muchísimo contigo, deberías ir a un centro para tratarte la infidelidad. Te has estado liando con una tía un montón de tiempo, te la has llevado hasta nuestra cama».

Ante estas palabras, Hugo se ha tratado de defender: «Fue un error, yo ahora estoy bien, ya no estoy enamorado de ti y quiero rehacer mi vida».

Tras un intercambio de acusaciones, los asesores del amor han comentado que Sofía sigue enamorada de Hugo, mientras la presentadora le ha animado al gaditano a que pida perdón a la navarra. «Sofía, yo me arrepiento muchísimo, eres una chica espectacular y yo jamas he querido quedar mal contigo. Cometí un error y punto, no hay más. Yo ahora estoy perfecto y quiero rehacer mi vida», ha comentado el joven. Ella le ha respondido con contundencia: «Vete al médico, quiérete, valórate, tienes que aprender a quererte, no intentes estar todo el tiempo de chica en chica para que te regalen el odio, valórate, conócete, que no te conoces».

Finalmente, Sofía se ha acercado a Claudia y le ha dicho: «Este chico es infiel por naturaleza, lo ha hecho en todas sus relaciones, cuando yo estaba de tronista ya me habían advertido. Pareces una chica buena e inocente, no te fíes de el. Hay muchísimos chicos que merecen la pena, no pierdas la oportunidad que perdí yo. No dejes todo por él; lo único que le preocupa es verse bien en la cámara y qué camisetita se va a comprar».