Sofía Suescun: «Creo que Suso es gay»
EL NORTE Lunes, 15 enero 2018, 10:35

Sofía Suescun y Suso no han abandonado los platós de televisión desde que comenzaron su aparición en 'Gran Hermano', reality del que fue ganadora la navarra y donde ambos iniciaron un relación que no duró demasiado. Ahora, y después de haber roto en varias ocasiones, Sofía es feliz junto a Alejandro Albalá, ex novio de Chabelita.

Estos dos personajes televisivos se volvieron a ver las caras la pasada semana en 'Sábado Deluxe' donde demostraron que no se llevan demasiado bien. Durante el programa de Telecinco, la ganadora de 'GH' llegó a decir: «Creo que Suso es gay». Un comentario que argumentó diciendo que en la cama no pasaba nada.

Suso comentó que en fin de año Albalá llamó a Sofía y le dijo: «Pásame con Suso que se va a enterar de lo que vale un peine». El catalán también afirmó que Sofía comenzó a reírse y le llamó feo. También aseguró que la joven le pidió en fin de año que durmieran juntos, algo que ésta ha negado rotundamente afirmando que es un mentiroso. No obstante, Suso dijo que no le importaría someterse gratuitamente al 'Polideluxe', según recoge Bekia.