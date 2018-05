Sofia Richie felicita a Scott Disick por su cumpleaños Instagram La pareja lo celebró con una romántica escapada a la playa EL NORTE Lunes, 28 mayo 2018, 14:28

La relación de Sofia Richie y Scott Disick sigue adelante, a pesar de que nadie apostó por ellos. El último ejemplo en el que han demostrado su amor ha sido el cumpleaños de Disik, que han celebrado con una escapada romántica a la playa, tal y como lo ha mostrado la modelo en su cuenta de Instagram. En el mensaje se podía leer: «¡Feliz cumpleaños amor! Gracias por ser tú. Te quiero». Al margen de la felicitación, Sofia organizó una cena en un restaurante, donde compartió un beso con su chico.

Por su parte, el ex de Kourtney Kardashian no compartió ninguno de los regalos de la modelo. Desde que hicieron pública su relación en 2017, Disick no ha sido fotografiado con ninguna otra mujer, a pesar de que él mismo se declarase adicto al sexo, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.