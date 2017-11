Silvia Abril 'desaparece' de 'Masterchef Celebrity' Silvia Abril con Eva González en 'Masterchef Celebrity'. / TVE Anabel Alonso, eliminada a las puertas de las semifinales EL NORTE Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:05

'Masterchef Celebrity' nos dio en la gala de anoche una nueva situación inédita provocada por la ausencia de Silvia Abril en la prueba de exteriores. Para suplirla, la organización llamó a Francis Lorenzo, que echó una mano a su equipo para que no estuviera en desventaja, según recoge 'Vertele!'.

La concursante no pudo acudir a la prueba por sentirse indispuesta, según señalaron los jueces. Además, la humorista tenía que haber sido la capitana, pero al no asistir tendría la misma suerte que su equipo. Si ganaba no iría a la eliminación y si perdía estaría en ella.

Esta desaparición temporal dejó a muchos seguidores asombrados al no entender su ausencia. La mujer de Andreu Buenafuente volvió a aparecer en la prueba de eliminación, asegurando que había estado muy mala pero que ya se había recuperado como lo demostró realizando uno de los mejores postres.

Anabel Alonso, eliminada

El programa de ayer sirvió para conocer el nombre de los concursantes que disputarán las semifinales de 'Masterchef Celebrity'. Edu Soto, Saúl Craviotto, Silvia Abril, Patricia Montero y José Corbacho han sido los elegidos, quedándose fuera del grupo Anabel Alonso, según recoge Vertele.

La prueba de exteriores, a la que no acudió Silvia Abril, la ganaron Edu y Sául que se convirtieron directamente en semifinalistas. Por otra parte, Patricia Montero, José Corbacho, Silvia y Anabel fueron directos a la prueba de eliminación cocinando postres. Una prueba en la que la actriz vizcaína fue acumulando errores. En primer lugar la pesa «estaba en libras y no en gramos» lo que le llevó a repetir en tres ocasiones la masa, que tuvo que volver a repetir ya que se le había quedado líquida, lo que llevó a los jueces a exclamar «la tragedia, ha entrado en pánico». Al final ella tenía claro que la eliminada iba a ser ella «Ni en la peor de mis pesadillas podía pensar que no iba a entregar absolutamente nada», confesaba.

Pepe y Jordi, los dos miembros del jurado alabaron, no obstante, su actitud: «Has estado luchando como una campeona, has estado hasta el final, es un orgullo para ti y para nosotros. Eres una actriz maravillosa que nos das humor a todos y eso no lo puedes perder jamás»