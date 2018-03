Silvia Abascal vuelve a la vida pública tras dar a luz Silvia Abascal. / El Norte La actriz acudió con su pareja, Xabier Murua, a la gala de los Premios Unión de Actores EL NORTE Miércoles, 14 marzo 2018, 11:13

Silvia Abascal ha vuelto a aparecer en un acto público después de haberse convertido en madre de la pequeña Leona. Su nacimiento le ha llevado a vivir uno de los momentos más dulces de su vida, junto a su pareja Xabier Murua.

La actriz reapareció en público en los Premios Unión de Actores y lo ha hecho en compañía de su novio con quien ha posado en el photocall. Los dos reconocieron el momento dulce que están viviendo: «Muy felices. Es algo que uno no conoce, y cuando llega te llena de felicidad, amor y de mucha alegría. Yo estoy muy feliz a tu lado, cariño», comentaba Murua, que sobre su hija decía que «Es muy serena, duerme muy bien... No deja de ser una revolución absoluta pero nos lo pone muy fácil».

Silvia Abascal coincide con las sensaciones de su chico: «Cuando intento explicarlo, digo, ¡pero a dónde voy con palabras! De verdad, y mira que es duro... Es una entrega absoluta, pero la recompensa es infinita. Te sonríe o lo que sea y soy la mujer más feliz del mundo».

En el acto, la actriz posó con Murua y con el abanico de 'Más mujeres'. «No es una cosa momentánea, llevamos tanto tiempo... No es una cuestión de años, sino de siglos. Ya era hora, ya era hora de que se nos escuche. Esta movilización ha sido tan impresionante», apuntaba.

Abascal dijo que ella había hecho su primera huelga el Día de la Mujer, aunque no pudo ir a la manifestación: «Yo hice una cosa muy femenina en mi casa, con las mujeres más importantes de mi camino. A la manifestación no pude ir porque auditivamente me es muy difícil».