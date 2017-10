Sibi Montes dará el 'sí,quiero' a Álvaro Sanchís el 7 de octubre Sibi Montes. / Instagram La hermana de Lourdes, esposa de Fran Rivera, desvela los secretos de su boda EL NORTE Martes, 3 octubre 2017, 11:34

La iglesia sevillana de Santa Ana ha sido el templo elegido por Sibi Montes para decir adiós a su soltería cuando se oficie su boda con Álvaro Sanchís el próximo 7 de octubre. A la espera de que llegue el momento, la joven se encuentra ilusionada por el enlace en el que su sobrina, Carmen Rivera Montes, será una de las protagonistas.

Sibi Montes y su novio celebraron la pedida de mano hace tres meses, tras anunciar la boda a finales de 2016 de una manera original en la que toda la familia protagonizó un 'mannequin challenge'.

En una entrevista del portal 'Chance' le preguntaron a la futura esposa qué secretos de belleza estaba llevando a cabo estos días previos a la boda: «Estoy intentando cuidarme un poquito más de cara a la boda y la verdad es que lo estoy notando muchísimo, me estoy haciendo un tratamiento de esos que no te haces normalmente de hidratación y limpieza. Me he dado cuenta de que es importantísimo cuidarse porque tu imagen es tu tarjeta de visita».

En cuanto a cómo iba a ser su boda: «No es nada fuera de lo común, va a ser una boda muy tradicional, muy familiar, con amigos, con muchos invitados eso sí; pero nada en especial. Es verdad que en mi familia siempre que nos unimos hay alguna sorpresa musical, no hay nada organizado pero siempre alguno se pone a cantar; además, el hermano de Álvaro también tiene un grupo así que musicalmente va a ser divertidísimo».

Sobre la ayuda que le está proporcionando su hermana en los preparativos, Sibi comenta que «sí, la verdad es que sí. Tanto mi madre como mi hermana están todo el día pegadas a mí, lo hacemos todo las tres y también con la madre de Álvaro, por supuesto, pero es una suerte tenerlas para que te aconsejen, para que te ayuden, aunque luego una tome las decisiones pero tener algún referente es una ayuda importante».

Respecto a la razón por la que ella y su hermana no habían diseñado su vestido de novia señala que «era ya demasiado con todas las cosas de la boda. Me lo planteé pero luego hablé con Roberto Diz, que es amigo nuestro, que me conoce muy bien y que captó muy bien la idea que yo tenía. Yo sí he diseñado el vestido de todas mis amigas, así que por lo menos tenemos nuestro toque, con eso me conformo». En cuanto a una próxima maternidad: «No, de momento no porque soy bastante joven y me apetece ser súper mami y hasta que no esté asentada en todos los aspectos y me apetezca solo dedicarme a eso, que creo que es básico, voy a esperar un poco».