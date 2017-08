Shannen Doherty gana una batalla al cáncer y regresa a 'Heathers' Shannen Doherty. / Instagram La actriz recuerda los duros dos últimos años que ha vivido pero se muestra ilusionada con su regreso a los rodajes EL NORTE Lunes, 14 agosto 2017, 11:11

'Heathers' ha recuperado a una de sus actrices más carismáticas. Shannen Doherty, de 46 años, se ha reincorporado esta semana a los rodajes de la serie, dos años después de abandonarla para enfrentarse al enemigo del cáncer. La actriz ha ganado una batalla, pero aún no la guerra.

Doherty ha mantenido perfectamente informados a sus seguidores de Instagram con la publicación de fotografías y mensajes sobre cómo se encontraba en cada momento. Esas imágenes hoy, como recoge la web de 'Chance', han cambiado de color.

Agradecida ante tantas muestras de cariño, la actriz ha escrito un texto de agradecimiento: «He regresado al rodaje hoy. Han sido dos años muy duros. Luchando contra el cáncer. Como actriz, la gente te sienta en el banquillo. Piensan que eres demasiado débil, incapaz, etc etc. Y es algo como el trabajo lo que te da fuerzas renovadas para vencer a la inimaginable bestia. Hoy me he comparado con un coche. Ese Shelby Vintage que ha estado demasiado tiempo en el garaje. Sigue siendo un coche genial. El mejor. Solo necesita tiempo para que el motor se caliente y ya está listo. Actuando como debería. Estoy agradecida por el día de hoy. Agradecida por todos los días. Gracias Heathers por dejarme actuar y ser otra persona hoy. Equipo genial, escritores geniales, actores geniales, show genial, director genial». Al texto, Shannen añade un selfie en el que podemos ver a la actriz muy recuperada.

Con la noticia de su reaparición, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones, algo que alentará aún más a la actriz, que ha ganado una batalla pero no la guerra al cáncer aunque, como dice ella misma, el trabajo le dará la fuerza suficiente para hacerlo.