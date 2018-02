Shakira salda parte de su deuda con Hacienda Shakira. / Efe La cantante colombiana podría haber cometido un delito fiscal por no declarar todo lo ingresado entre 2011 y 2014 EL NORTE Martes, 27 febrero 2018, 13:18

Shakira ha decidido saldar la cuenta pendiente que tenía con Hacienda, por lo que ha decidido pagar al fisco 20 millones de euros. Lo que se supone que es una parte de lo que adeuda por no haber tributado en España, según adelanta 'El periódico'.

A pesar de haber satisfecho parte de la deuda, la cantante mantiene que no estuvo residiendo en nuestro país. Con este dinero, Shakira solo haría frente al año 2011, según recoge 'ABC'.

El pasado mes de enero salió a la luz este presunto delito fiscal por no tributar entre los años 2011 y 2014 al considerar Hacienda que la artista vivía en España. De ahí que la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía una denuncia contra la cantante por no declarar como residente en nuestro país. Hacienda sostiene que tenía que haber tributado durante los cuatro años investigados el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo y no solo en España.

Los inspectores, para asegurarse de que había vivido en España durante este tiempo, preguntaron en los lugares a los que solía frecuentar la artista y descubrieron que, a todos los efectos, la pareja de Gerard Piqué residía en España, según adelantó 'El País'.