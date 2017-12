Shakira anuncia nuevas fechas de su gira 'El Dorado' La cantante colombiana Shakira. / Efe Su primer concierto será el 30 de junio de 2018 en Bilbao EL NORTE Jueves, 28 diciembre 2017, 16:12

Todos sus fans se quedaron con la boca abierta cuando Shakira anunciaba hace unas semanas que se veía obligada a posponer su gira de conciertos 'El Dorado'. Y así fue. Los médicos le diagnosticaron una hemorragia en la cuerda vocal derecha. Ahora, en plena fase de recuperación, se ha visto con fuerzas para adelantar a sus fans las nuevas fechas de sus conciertos, según recoge el portal 'Bekia'.

El primero de sus conciertos será en Bilbao (Bilbao Exhibition Centre) el 30 de junio y le seguirán el 1 de julio A Coruña (Coliseum de Coruña); el 3 de julio Madrid (Wizink Center) y los días 6 y 7 de julio se subirá al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona.

«Les escribo una vez más para agradecerles todo el amor y el apoyo incondicional que me han ofrecido estas últimas semanas, haciéndome sentir que mi voz tiene un verdadero propósito, y que no es solo mía sino de todos ustedes», escribía la cantante colombiana, que añadía: «He vivido momentos en el que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos. Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar» y continúa: «Siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos y les agradezco el haber sido tan pacientes mientras tomábamos las decisiones necesarias para determinar el mejor plan de acción junto a mis médicos. Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en junio de 2018 con mi gira 'El Dorado' en Europa, Estados Unidos y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas».

«Me siento muy orgullosa de esta show; creo que es mi mejor hasta la fecha, con el repertorio más extenso y emotivo de mi carrera, lleno de momentos emocionantes tanto de música como de baile, y me encuentro con muchísimas ganas de que junio ya esté aquí. Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días desde el primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes», concluye la artista.