Severo pide a Candela que dé una oportunidad a Venancia

El secreto de Puente Viejo
Martes, 26 septiembre 2017
Mañana, a las 17:30 horas, en Antena 3, podremos ver un nuevo capítulo de 'El secreto de Puente Viejo'

Julieta no se achanta ante Francisca porque lo que va a hacer es justo y bueno. Francisca, en cambio, ordena a Mauricio sabotear el proyecto. A pesar de los intentos de Raimundo de convencerla de lo buena muchacha que es, la Doña sigue en sus trece. Pero los hombres que intentan parar la obra se encuentran con sus propias mujeres que les plantan cara. Prudencio ofrece su ayuda pero Julieta la rechaza amablemente, está demasiado ligado a Francisca.

Carmelo no sabe qué decir ante la confesión de Adela y vuelve a atacarlo su sentimiento de culpa. Deben pensarlo bien antes de decirle algo a Ulpiano. Severo aconseja dejarlo estar, solo abriría heridas que el chico ya tiene cerradas. Finalmente, Adela también cree que es mejor callar, no le dirá a Ulpiano una verdad que no arregla nada y tiene miedo de que no sólo estropee la boda, sino también su relación de amor.

El doctor dice que Venancia se está recuperando bien, pero teme por su salud emocional, así como el resto de vecinos que creen que Candela debiera cambiar de postura y perdonarla. Finalmente es Severo el que pide a su mujer que dé una oportunidad a Venancia.

Prudencio ve con sus propios ojos, y con el corazón roto, que Julieta y Saúl siguen estando juntos.

Prudencio malinterpreta el estado de ánimo de Julieta y la besa. Ella sale corriendo. Sus pasos la llevan al lugar de encuentro habitual con Saúl a quien encuentra manipulando explosivos: ¡peligro! En plena discusión Saúl acciona el detonador y la carga explota. ¿Les habrá alcanzado?