Severo y Carmelo, dispuestos a todo contra Doña Francisca en 'El secreto de Puente Viejo'

Lunes, 18 septiembre 2017

Venancia se acerca a Severo y Candela cuando pasean por el pueblo con Carmelito

A Venancia, Carmelito le recuerda a su nieto pero Candela no aguanta que se le acerque ya que no le perdona todo el mal que le hizo y la quiere lejos. Severo, por su parte, no entiende nada. Venancia llega a La posada hecha un mar de lágrimas y cuenta lo ocurrido, así como su verdadera identidad. Candela hace lo propio con su marido; está aterrada.

A su vez, mañana, en un nuevo capítulo de 'El secreto de Puente Viejo' (Antena 3, 17:30), Severo y Carmelo están dispuestos a ir hasta el final. Francisca también y firman una guerra sin cuartel. Para ello, la Doña quiere contar con la lealtad de Saúl para ver hasta qué punto puede llegar y por mucho que Mauricio lo desaconseje, siguen adelante con el plan. Finalmente, Francisca le pide a Saúl que ejecute sus órdenes.

Mauricio y Nazaria confiesan que no se quieren pero tienen que convivir. Conversación amarga: hay que asumir la realidad.

Julieta recibe una amena clase de Prudencio y Saúl los ve, pero curiosamente, ha cambiado de actitud y anima a su hermano a que pase tiempo con la chica.

Adela empieza a tener remordimientos por no poner al corriente a Ulpiano por la verdad que esconde el pasado de Carmelo: fue él quien mató a su padre.