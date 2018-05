Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutan de sus hijos La familia Ramos-Rubio, al completo. / Instgram Han publicado una imagen familiar en la que, por primera vez, se ve la cara del pequeño Alejandro EL NORTE Viernes, 25 mayo 2018, 11:03

Sergio Ramos y Pilar Rubio están experimentando un gran cambio en sus vidas y, sobre todo, desde la llegada de su tercer hijio con el que ya pasan a engrosar el grupo de familias numerosas.

El futbolista y la presentadora son muy dados a publicar instantáneas y vídeos en las redes sociales de sus pequeños. En la última aparece la familia al completo y es la primera en la que hemos podido ver la cara del pequeño Alejandro.

La imagen familiar iba acompañada del comentario: «Con toda la fuerza que me da la mejor familia del mundo y con vosotros, #APorLa13 Os quiero». No hay que olvidar que el futbolista se enfrentará el sábado 26 de mayo al Liverpool en la final de la Champions League, y como era de esperar cuenta con el apoyo de toda su familia. En esa misma imagen, podemos ver el cambio de 'look' al que se ha sometido Sergio Junior y Marco, con sus dos divertidas crestas, según publica 'Bekia'.