Sergio Carvajal, derrotado Sergio Carvajal en 'Supervivientes'. No poder recibir a su novia en la isla de 'Supervivientes' le «ha dejado hecho polvo»

Cuando hemos llegado al ecuador de 'Supervivientes', algunos de sus concursantes han recibido la visita de sus familiares, excepto Sergio Carvajal, que se derrumbó anoche durante la emisión de 'SV: Tierra de nadie' . Durante el transcurso del juego de las tentaciones, el influencer ganó una llamada de 30 segundos de su novia, a cambio de renunciar a sus bandana para el pelo.

«Sergio, ¿cómo estás? A ver, ¿qué te pasa...?» y éste sin dejar de llorar solo decía que no podía hablar. «Nada. Si dar un pañuelo, cortarme el pelo... no es lo que me duele, obviamente», aunque el concurstante explicó por qué estaba tan desconsolado: «Me duele que yo tenía unas esperanzas de tener una visita pronto y voy a hacer una llamada de 30 segundos en la que no sé qué sensaciones voy a tener. No sé si me va a dejar mejor, si me va a dejar peor... Obviamente, la he cogido porque he tenido la oportunidad, pero me ha dejado hecho polvo», señalaba.

En ese momento, el presentador le adelantó que le tenían que decir algo: «El programa ha intentado, por todos los medios, desde hace varias semanas, que Natalia pueda viajar a Honduras a visitarte. Natalia, tu novia, finalmente, no ha obtenido permiso por parte de su trabajo para abandonar la concentración y poder trasladarse a Honduras. O sea, que quiero que sepas que no es que esté pasando algo raro, sino que no ha obtenido permiso». Una explicación que le dejó más tranquilo al participante.

«Sabía que podía pasar perfectamente eso y no pasa nada», apuntó Carvajal, mientras Jorge Javier Vázquez aclaraba: «Tenemos que decir que tu novia es gimnasta del equipo nacional, está en un centro de alto rendimiento en Sant Cugat y no ha obtenido permiso para poder viajar. Lo hemos intentado por todos los medios». No obstante, el presentador le prometía que iba a intentar ampliar esa llamada de 30 segundos. «Sergio, te hemos conseguido un minuto y medio. Perdón, que se están viniendo arriba: ¡Dos minutos!».