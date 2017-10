Sergio Ayala acusa a Ivonne Reyes de tenerle bloqueado El concejal de Medina del Campo Sergio Ayala. / Instgram El concejal de Medina del Campo quiere dejar claro, sobre su relación con la venezolana, que «no es tan bonito todo como lo pintan, no es todo de color de rosa» EL NORTE Viernes, 20 octubre 2017, 10:35

Sergio Ayala acaba de llegar de España después de haber obtenido el segundo puesto en el certamen Míster Universo Fitness. En una entrevista para el portal 'Chance' además de hablar del concurso también lo ha hecho de su ruptura con Ivonne Reyes. Sobre su ausencia en la fiesta del 50 cumpleaños de la venezolana apuntó que ya la felicitó en su momento.

En cuato a su experiencia en el certamen Míster Universo Fitness comentó que le ha ido «muy bien, ir a competir con gente de otros países es interesante, subir al pódium y quedar segundo del mundo es una cosa muy bonita. Es una experiencia que me gustaría repetir».

A cerca del cumpleaños de su ex, el concejal de Medina del Campo apuntó que «estaba bloqueado en todo, a día de hoy creo que en alguna red social también, no estoy seguro porque he estado desconectado en Italia, pero estaba bloqueado. Yo dejé un mensaje y hasta el día de hoy que creo que me ha desbloqueado según he escuchado por ahí».

Respecto a su relación con la venezolana acalara que «no es tan bonito todo como lo pintan, no es todo de color de rosa y claramente si tienes a una persona bloqueada y de repente la desbloqueas y todo, pues no es así». Ante la pregunta de que si ella fue la que tomó la decisión de romper, señala que «eso ahora no se va a decir, pero bueno. Las cosas son así, si tú bloqueas a una persona y no quieres saber nada de ella no puedes desbloquearla y decir que todo está bien, por algo pasan las cosas. No sé si es una estrategia de ella, pero me tiene un poco descolocado».

Sobre la posibilidad de que algún día podría contar la verdad desde su punto de vista: «Aquí solo ha hablado una de las partes, está claro, varias veces además, yo no me he pronunciado, estoy centrado en mis proyectos, en el mundo de la moda, en el mundo fitness y la verdad que es con lo que estoy ahora y no tengo pensado ni hablar».