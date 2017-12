Serena Williams, estresada tras el nacimiento de su hija Alexis Serena Williams con su hija Alexis. / Instagram La pequeña le ha salido llorona, algo que la tenista justifica diciendo que es una etapa difícil para el bebé porque le están saliendo los dientes EL NORTE Miércoles, 20 diciembre 2017, 14:59

Serena Williams, la tenista estadounidense considerada como una de las mejores de la historia, se convirtió en madre el pasado 1 de septiembre. Fruto de su relación con el cofundador de la red social Reddit, Alexis Ohanian, nació su hija Alexis. La pequeña en compañía de su padre, suele ir a ver los partidos de la tenista aunque no parece ser excusa para abandonar durante unos minutos su manía de llorar, cosa que tiene a Serena un tanto estresada, como lo ha publicado la tenista en las redes sociales.

La tenista ha publicado en Instagram una foto de su hija junto con el mensaje en el que se podía leer que la pequeña se encontraba muy incómoda y dolorida por los dientes que están empezando a salirle. Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar dándole todo tipo de consejos, entre los que se encontraba uno que llamó bastante la atención: «frotar whisky en las encías de Alexis».

El pasado mes de noviembre, Serena y su niña protagonizaron un anuncio para Gatorade, en el que la tenista leía una emotiva carta a su pequeña: «Niña, no me importa si juegas mal al tenis. No me importaría si eliges no coger nunca una raqueta. Pero te lo ruego, en este juego de la vida, por favor sigue jugando sin importar nada»