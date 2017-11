Serena Williams se casa A la boda de la tenista y Alexis Olympia Ohanian acudirán numerosas 'celebrities', como Kris Jenner o Eva Longoria, entre otras EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 15:03

Serena Williams y Alexis Olympia Ohanian, cofundador de Reddit, con quien tiene una niña de poco más de dos meses, se darán hoy el 'sí quiero' en una ceremonia que se celebrará en el Centro de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans, según informa el portal 'Page Six'.

La pareja no ha preparado una boda multitudinaria, aunque no faltarán las 'celebrities' como las cantantes Ciara o Kelly Rowland, la madre de las hermanas Kardashian, Kris Jenner o Eva Longoria. Incluso se baraja la posibilidad de que también aparezca su buena amiga Beyoncé. Pero lo que no podrán hacer los invitados será difundir fotos ya que la tenista ha firmado la exclusiva del enlace con la revista 'Vogue'.