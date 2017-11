Selena Gómez y Justin Bieber, juntos de nuevo

Selena Gómez acudió a ver jugar a Justin Bieber un partido y, como tenía frío, él le cedió su sudadera. Después se les vio salir juntos con dirección desconocida. A ella envuelta en el enorme jersey rojo y a él, sudando como un pollo. La noticia ha pasado del territorio de la suposición al de la tinta impresa: la revista estadounidense US Weekly ha sido la primera en confirmar que vuelven a estar juntos, según la conocida fuente misteriosa pero muy cercana a la pareja.

Según afirman en esta revista, la relación con The Weeknd no salió bien pero terminaron amigablemente, pues no hubo ningún tipo de drama. Pero no acabó por culpa de Justin, pues la verdadera razón es que nunca ha dejado de tener sentimientos por Bieber, a pesar de que sus amigos no dejan de avisarle sobre los posibles efectos adversos sobre su salud que puede tener esa relación. (Más información en Mujerhoy.com)